"Динамо" близко к подписанию защитника сборной Греции

Московское "Динамо", скорее всего, усилится защитником "Гамбурга" Кириякосом Пападопулосом, сообщает Sport24.gr.

По информации источника, 27-летний футболист уже прилетел в российскую столицу для прохождения медобследования и подписания контракта с "бело-голубыми".

Пападопулос выступает за "Гамбург" с 2017 года. В текущем сезоне он потерял место в составе и пока сыграл только 2 матча.

Рыночная стоимость грека оценивается в 1,5 миллиона евро.

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