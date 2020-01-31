"Динамо" близко к подписанию защитника сборной Греции

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"Динамо" близко к подписанию защитника сборной Греции

Московское "Динамо", скорее всего, усилится защитником "Гамбурга" Кириякосом Пападопулосом, сообщает Sport24.gr.

По информации источника, 27-летний футболист уже прилетел в российскую столицу для прохождения медобследования и подписания контракта с "бело-голубыми".

Пападопулос выступает за "Гамбург" с 2017 года. В текущем сезоне он потерял место в составе и пока сыграл только 2 матча.

Рыночная стоимость грека оценивается в 1,5 миллиона евро.

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