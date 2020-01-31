"Динамо" близко к подписанию защитника сборной Греции
Московское "Динамо", скорее всего, усилится защитником "Гамбурга" Кириякосом Пападопулосом, сообщает Sport24.gr.
По информации источника, 27-летний футболист уже прилетел в российскую столицу для прохождения медобследования и подписания контракта с "бело-голубыми".
Пападопулос выступает за "Гамбург" с 2017 года. В текущем сезоне он потерял место в составе и пока сыграл только 2 матча.
Рыночная стоимость грека оценивается в 1,5 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
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|Арминия Билефельд
|19
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|2
|Гамбург
|19
|34
|3
|Штутгарт
|19
|34
|4
|Хайденхайм
|19
|30
|5
|Ян Регенсбург
|19
|29
|6
|Эрцгебирге Ауе
|19
|29
|7
|Гройтер Фюрт
|19
|28
|8
|Зандхаузен
|19
|27
|9
|Оснабрюк
|19
|26
|10
|Хольштайн Киль
|19
|24
|11
|Дармштадт 98
|19
|22
|12
|Санкт-Паули
|19
|21
|13
|Ганновер 96
|19
|21
|14
|Бохум
|19
|20
|15
|Карлсруэ СК
|19
|20
|16
|Вехен Висбаден
|19
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|19
|19
|18
|Динамо Дрезден
|19
|16