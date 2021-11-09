"Динамо" близко к покупке лучшего бомбардира РПЛ

Фото: инстаграм Гамида Агаларова/Автор неизвестен

Московское "Динамо" близко к приобретению нападающего "Уфы" Гамида Агаларова, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Футболист может быть заявлен за "Динамо" в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 21-летний Агаларов провел за "Уфу" 16 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. В настоящее время он является лидером в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

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