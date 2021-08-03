"Динамо" близко к трансферу одного из лидеров "Рубина"
Фото: инстаграм Дениса Макарова/Автор неизвестен
Полузащитник казанского "Рубина" Денис Макаров близок к переходу в московское "Динамо", сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, стороны в настоящее ведут активные переговоры. Макаров уже попрощался с одноклубниками. Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.
23-летний Макаров выступает за "Рубин" с 2020 года. Всего он провел за клуб 40 матчей, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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