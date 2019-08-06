"Динамо" близок к подписанию Нойштедтера и Филиппа

Московское "Динамо" в ближайшие часы оформит два входящих трансфера, сообщают российские СМИ.

Состав "бело-голубых" пополнят опорный хавбек Роман Нойштедтер и нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп.

Натурализованный россиянин достанется столичному клубу бесплатно, а за немца будет заплачено около 20 миллионов евро.

Отметим, что Нойштедтер является свободным агентом. Его последним клубом был "Фенербахче".

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