"Динамо-Брест" Милевского вылетело из Лиги Чемпионов, "Ференцварош" Реброва прошел дальше
Завершились два матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Израильский "Маккаби" обыграл брестское "Динамо", за которое выступает украинский нападающий Артем Милевский. Венгерский "Ференцварош" под руководством украинского тренера Сергея Реброва победил загребское "Динамо".
"Ференцварош" Венгрия – "Динамо" Загреб, Хорватия - 2:1 (1:1)
Голы: Ловренчич, 2 - 1:0, Узуни, 23 (автогол) - 1:1, Узуни, 65 - 2:1
"Ференцварош": Дибус, Ковачевич (Фримпонг, 73), Чивич, Блажич, Шигер, Ловренчич (Ботка, 25), Харатин, Сомалиа, Нген, Боли (Изаэл, 68), Узуни.
"Маккаби" Тель-Авив, Израиль – "Динамо-Брест" Беларусь - 1:0 (0:0)
Гол: Битон, 50 (с пенальти) - 1:0
"Динамо-Брест": Игнатович, Хачериди (Павловец, 62), Печенин, Кики, Юзепчук, Кисляк, Тве, Милевский (Быков, 86), Седько, Гордейчук (Савицкий, 70), Диалло.
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