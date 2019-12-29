"Динамо Брест" о возможном назначении Кононова: "Очередная утка"

Теги динамо брестолег кононов

"Динамо Брест" о возможном назначении Кононова: "Очередная утка"

В брестском "Динамо" отреагировали на слухи о возможном назначении Олега Кононова на пост тренера команды.

"Очередная утка, которых за последнее время было очень много. В нашей академии работает Илья Кононов, сын Олега Кононова. Возможно, отец просто приехал повидаться с сыном.

Убедительно просим наших фанатов не реагировать на эти слухи, а ждать официальной информации. Имя нового наставника будет названо в ближайшее время", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне "Динамо" выиграло чемпионат Беларуси.

Читайте также: Уткин прокомментировал возможное назначение Кононова в брестское "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гвардиола и Клопп круче Фергюсона, Венгер - мимо! Авторитетное английское издание назвало 10 лучших тренеров десятилетия в АПЛ

Гвардиола и Клопп круче Фергюсона, Венгер - мимо! Авторитетное английское издание назвало 10 лучших тренеров десятилетия в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 БАТЭ БАТЭ 26 65
2 Динамо Минск Динамо Минск 26 53
3 Шахтер Шахтер 26 49
4 Белшина Белшина 26 43
5 Гранит Гранит 26 42
6 Минск Минск 26 40
7 Торпедо Жодино Торпедо Жодино 26 36
8 Неман Гродно Неман Гродно 26 32
9 Нафтан Нафтан 26 30
10 Славия Славия 26 26
11 Слуцксахар Слуцксахар 26 25
12 Динамо Брест Динамо Брест 26 24
13 Витебск Витебск 26 21
14 Гомель Гомель 26 18
Полная таблица

топ-5 тегов