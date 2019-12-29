"Динамо Брест" о возможном назначении Кононова: "Очередная утка"

В брестском "Динамо" отреагировали на слухи о возможном назначении Олега Кононова на пост тренера команды.

"Очередная утка, которых за последнее время было очень много. В нашей академии работает Илья Кононов, сын Олега Кононова. Возможно, отец просто приехал повидаться с сыном.

Убедительно просим наших фанатов не реагировать на эти слухи, а ждать официальной информации. Имя нового наставника будет названо в ближайшее время", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне "Динамо" выиграло чемпионат Беларуси.

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