"Динамо Брест" о возможном назначении Кононова: "Очередная утка"
В брестском "Динамо" отреагировали на слухи о возможном назначении Олега Кононова на пост тренера команды.
"Очередная утка, которых за последнее время было очень много. В нашей академии работает Илья Кононов, сын Олега Кононова. Возможно, отец просто приехал повидаться с сыном.
Убедительно просим наших фанатов не реагировать на эти слухи, а ждать официальной информации. Имя нового наставника будет названо в ближайшее время", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что в минувшем сезоне "Динамо" выиграло чемпионат Беларуси.
Читайте также: Уткин прокомментировал возможное назначение Кононова в брестское "Динамо". | http://soccernews.ru
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|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
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|26
|40
|7
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|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18