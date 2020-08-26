"Динамо" Брест пробилось в 3-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов

Представляем результаты матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Напомним, что победитель на этой стадии определяется в одном матче.

"Динамо" Брест - "Сараево" 2:1

Голы: Гордейчук, 3 - 1:0, Джоканович, 34 - 1:1, Диалло, 50 - 2:1

"Динамо" Брест: Игнатович, Кики, Печенин, Хачериди, Юзепчук, Седько (Савицкий, 79), Тве, Гордейчук (Кривец, 71), Кисляк, Милевский (Быков, 86), Диалло.

"Сараево": Ковачевич, Джоканович (Ханджич, 80), Дуповац, Ходжич, Рахманович, Оремуш (Сушич, 90), Миличевич, Юкич (Фанимо, 66), Ахметович, Татар, Салчин.



АЗ - "Виктория Плзень" 3:1

"Целе" - "Мольде" 1:2

"Судува" - "Маккаби Тель-Авив" 0:3

"Карабах" - "Шериф" 2:1

"Локомотива" Загреб - "Рапид Вена" 0:1

"Лудогорец" - "Мидтьюлланд" 0:1

"Легия" - "Омония" 0:2

"Янг Бойз" - "КИ Клаксвик" 3:1

"Селтик" - "Ференцварош" 1:2

"ЧФР Клуж" - "Динамо" Загреб 2:2, по пенальти - 5:6

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