"Динамо" Брест пробилось в 3-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов
Представляем результаты матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
Напомним, что победитель на этой стадии определяется в одном матче.
"Динамо" Брест - "Сараево" 2:1
Голы: Гордейчук, 3 - 1:0, Джоканович, 34 - 1:1, Диалло, 50 - 2:1
"Динамо" Брест: Игнатович, Кики, Печенин, Хачериди, Юзепчук, Седько (Савицкий, 79), Тве, Гордейчук (Кривец, 71), Кисляк, Милевский (Быков, 86), Диалло.
"Сараево": Ковачевич, Джоканович (Ханджич, 80), Дуповац, Ходжич, Рахманович, Оремуш (Сушич, 90), Миличевич, Юкич (Фанимо, 66), Ахметович, Татар, Салчин.
АЗ - "Виктория Плзень" 3:1
"Целе" - "Мольде" 1:2
"Судува" - "Маккаби Тель-Авив" 0:3
"Карабах" - "Шериф" 2:1
"Локомотива" Загреб - "Рапид Вена" 0:1
"Лудогорец" - "Мидтьюлланд" 0:1
"Легия" - "Омония" 0:2
"Янг Бойз" - "КИ Клаксвик" 3:1
"Селтик" - "Ференцварош" 1:2
"ЧФР Клуж" - "Динамо" Загреб 2:2, по пенальти - 5:6
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