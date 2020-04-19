"Динамо-Брест" разорвет контракт с украинским защитником, который попал в громкий скандал
Украинский защитник Евгений Хачериди в ближайшее время покинет брестское "Динамо", сообщает Betnews365.
По сведениям издания, такое решение приняло руководство игрока из-за поведения игрока после окончания матча 5-го тура чемпионата Беларуси с "Витебском" (0:1). В этой встрече украинец заработал красную карточку и "привез" пенальти в ворота своей команды. После игры футболист пытался ударить арбитра в подтрибунном сообщении.
Хачериди ждет приличный штраф, а также дисквалификация на несколько матчей.
32-летний Хачериди выступает за "Динамо-Брест" с января 2020 года и провел за клуб три матча.
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|Команда
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|21
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|22
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|Заря Луганск
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|Десна Чернигов
|22
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|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
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|Карпаты Львов
|22
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