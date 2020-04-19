"Динамо-Брест" разорвет контракт с украинским защитником, который попал в громкий скандал

Украинский защитник Евгений Хачериди в ближайшее время покинет брестское "Динамо", сообщает Betnews365.

По сведениям издания, такое решение приняло руководство игрока из-за поведения игрока после окончания матча 5-го тура чемпионата Беларуси с "Витебском" (0:1). В этой встрече украинец заработал красную карточку и "привез" пенальти в ворота своей команды. После игры футболист пытался ударить арбитра в подтрибунном сообщении.

Хачериди ждет приличный штраф, а также дисквалификация на несколько матчей.

32-летний Хачериди выступает за "Динамо-Брест" с января 2020 года и провел за клуб три матча.

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