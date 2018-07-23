"Динамо-Брест" вслед за Марадоной намерено пригласить Месси и Роналду

Партнер брестского "Динамо" Таджедин Сейф, являющийся владельцем компании Innovation Center Group из ОАЭ, заявил, что он намерен пригласить в Беларусь звезд мирового футбола.

Напомним, что несколько недель назад председателем правления "Динамо" стал Диего Марадона.

"Беларусь увидит Месси, Роналду, бразильского Роналдо, Кафу, Касильяса и других. Мы будем со всеми договариваться, чтобы они приехали сюда минимум на два дня. Чтобы они передали свой опыт для молодых футболистов из академии Динамо-Брест.

Мы были шокированы - насколько люди любят Марадону. Это событие не только для "Динамо-Брест", а для Беларуси. Он поднимает вообще полностью футбол в Беларуси. В любом городе придут на Марадону", – сказал Сейф в эфире телеканала СТВ.

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