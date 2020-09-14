"Динамо" будет жаловаться на судейство в матче с "Рубином"

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"Динамо" будет жаловаться на судейство в матче с "Рубином"

Московское "Динамо" недовольно работой судейской бригады Сергея Лапочкина в матче 7-го тура РПЛ против "Рубина".

Напомним, что казанская команда победила со счётом 1:0 благодаря голу с пенальти.

"Бело-голубые" планируют подать обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС, акцентировав внимание на трёх спорных моментах.

1) Назначение пенальти в ворота "Динамо";

2) Удаление нападающего Николая Комличенко - клуб попросит его аннулировать;

3) Первая желтая карточка защитника Сергея Паршивлюка, которая в конце матча после получения второго предупреждения трансформировалась в красную.

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