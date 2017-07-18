"Динамо" - "Черноморец" - 2:1, "Ворскла" - "Шахтёр" - 0:3 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей первого тура чемпионата Украины.
"Динамо" - "Черноморец" - 2:1
"Ворскла" - "Шахтер" - 0:3
Не пропустите: "Динамо" и "Шахтер" одерживают победы в стартовом туре УПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|1
|3
|2
|Олимпик Донецк
|1
|3
|3
|Динамо Киев
|1
|3
|4
|Сталь Каменское
|1
|3
|5
|Карпаты Львов
|1
|1
|6
|Звезда Кропивницкий
|1
|1
|7
|Мариуполь
|1
|1
|8
|Верес Ровно
|1
|1
|9
|Черноморец Одесса
|1
|0
|10
|Заря Луганск
|1
|0
|11
|Александрия
|1
|0
|12
|Ворскла
|1
|0