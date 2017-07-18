"Динамо" - "Черноморец" - 2:1, "Ворскла" - "Шахтёр" - 0:3 (обзоры)

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"Динамо" - "Черноморец" - 2:1, "Ворскла" - "Шахтёр" - 0:3 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей первого тура чемпионата Украины.

"Динамо" - "Черноморец" - 2:1

"Ворскла" - "Шахтер" - 0:3

Не пропустите: "Динамо" и "Шахтер" одерживают победы в стартовом туре УПЛ. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 1 3
2 Олимпик Донецк 1 3
3 Динамо Киев 1 3
4 Сталь Каменское 1 3
5 Карпаты Львов 1 1
6 Звезда Кропивницкий 1 1
7 Мариуполь 1 1
8 Верес Ровно 1 1
9 Черноморец Одесса 1 0
10 Заря Луганск 1 0
11 Александрия 1 0
12 Ворскла 1 0
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