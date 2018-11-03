"Динамо" - ЦСКА - 0:0: текстовая онлайн трансляция матча

"Динамо" Москва - ЦСКА Москва - 0:0

Удаление: Рауш, 81

Стадион: "Арена Химки"

Арбитр: Алексей Еськов

"Динамо": Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу (Москвичёв, 15), Рауш, Черных, Теттех (Соснин, 62), Панченко

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Дзагоев (Эрнандес, 56), Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон (Щенников, 70), Чалов.

Финальный свисток! Столичное дерби обошлось без голов.

90+4 Щенников совершает последний навес и вместе с тем звучит финальный свисток арбитра - ничья 0:0.

90+2 мин. А ведь могли "динамовцы" вырвать победу! Совсем чуть-чуть не повезло хозяевам.

90+1 мин. Опасно! Реактивный Черных оказался впритык к воротам оппонента. Пробил он с неудобной позиции, но вновь мимо цели.

90 мин. Жёлтую получает Чалов

87 мин. Кирилл Набабкин уступает место на поле Хасонову.

86 мин. Пытаются "красно-синие" организовать что-то вроде навала, но "динамовцы" надёжны.

83 мин. Теперь "динамовцам" будет ещё тяжелее. Теперь ничья станет для хозяев настоящим событием!

81 мин. Удаление! Рауш всё-таки отправляется с поля раньше запланированного срока. Срывал Константин атаку гостей и схватил вторую жёлтую от Еськова.

77 мин. Фернандес держится за колено после стыка всё с тем же Раушем. "Натурализованное противостояние"!

74 мин. Оборона "Динамо" сегодня слишком хороша для того, чтобы случиться "армейскому" голу.

72 мин. Рауш пробил с дальней дистанции, но удар у Константина явно не получился. Акинфеев без проблем справился.

70 мин. Опасно! Абель Эрнандес оказался на ударной позиции после подачи углового, но снаряд вновь со створом разминулся.

68 мин. "Динамо" находится в медленном позиционном наступлении.

67 мин. Вот что тренерский подсказ делает! Обляков сразу же ринулся в атаку, оборона хозяев надёжна.

65 мин. Виктор Гончаренко продолжает присылать записки своим футболистам. На этот раз она была адресована Облякову.

62 мин. В целом, игра даже переполнена жёсткостью. Одним словом, дерби!

60 мин. Соперники продолжают бороться, время от времени пытаясь переходить к созиданию.

58 мин. Влашич решился на выстрел из-за пределов штрафной, но снаряд прошёл рядом со створом.

56 мин. Впервые за долгое время Абель Эрнандес выходит на поле. Алан Дзагоев заменён.

55 мин. Рауш попытался пойти в дриблинг у чужой штрафной, однако Дзагоев здорово сыграл в отборе и отвёл возможную угрозу.

53 мин. Черных заваливает Бекао на газон. Пытался добраться до мяча россиянин, но бек не дал ему такой возможности.

51 мин. Рауш и Фернандес сошлись в обоюдоострой стычке. Мяч достался "армейцу".

48 мин. Заброс до Чалова не дошёл Шунин кулаками выбил снаряд из штрафной "динамовцев".

46 мин. На первых секундах тайма под номером два Жоазиньо нарушает правила. Обошлось без жёлтой.

Перерыв! Пока без голов. Надеемся, что вторая половина встречи будет более богата на голевые возможности, потому что в первой их было минимум.

45 мин. Обляков, находясь у края чужой штрафной, сделал несколько ложных движений, зарабатывает угловой, который заканчивается выносом в исполнении хозяев

42 мин. Болельщики не унывают, продолжая поддерживать своих любимцев.

40 мин. Полузащитник "армейцев" Ильзат Ахметов пока очень хорош. Уже несколько нестандартных решений принял молодой россиянин.

38 мин. Игра была равна... Оборона пока во многом превосходит нападение, причём как у тех, так и у других.

35 мин. Последняя десятиминутка остаётся в первой половине встречи. Команды медленно, но верно движутся к безголевому поединку.

33 мин. Опасно! Сигурдссон пробивал с одиннадцатиметровой отметки после красивой передачи Фёдора Чалова, однако снаряд пришёл точно в руки Шунину.

31 мин. Удар Морозова после передачи от Жоазиньо оказался заблокирован "армейским" защитником. "Динамовцы" стараются обострять.

29 мин. Соперники продолжают, что называется, "катать вату", поддерживая очень низкий темп.

26 мин. Влашич здорово разогнал атаку москвичей передачей на Дзагонва, но на этом наступление и завершилось перехватом от защитника "Динамо".

24 мин. Неразбериха в штрафной хозяев приводит к выносу на авось. "Армейцы" продолжают перекатывать снаряд уже на своей половине поля.

22 мин. Несмотря на яркую форму, игра ЦСКА совершенно не блещет яркими красками

19 мин. Много борьбы на поле. "Динамовцы" выглядят достаточно неплохо на фоне одного из лидеров чемпионата.

16 мин. Очень расстроен Соу. Вместо него на поле появился Москвичёв

15 мин. Самба Соу дёрнул мышцу - в самом начале поединка хозяева лишаются одного из своих лидеров

13 мин. Опасно! Чалов вышел на ударную позицию, но момент Фёдор реализовать не сумел. Снаряд прошёл мимо цели

10 мин Штрафной в исполнении Дзагоева прошёл выше цели

6 мин. Фанаты обеих команд выдержали пятиминутную паузу в память о гостей

4 мин. Подача стандарта от "динамовцев" опасной не получилась. Акинфеев надёжен.

3 мин. Первый "горчичник" для "армейца" Родриго Бекао

2 мин. ЦСКА пытался организовать первое наступление, однако "динамовцы" справились и отправили снаряд на чужую половину поля

1 мин. Матч начался! Поехали!

Мы начинаем! Команды уже вышли на поле и ощутили на себе все "прелести" столичной погоды. Главный судья поединка Алексей Еськов готовится дать свисток, сигнализирующий о начале дерби.

В рамках 13 тура чемпионата России московское "Динамо", занимающее место в середине турнирной таблицы, примет ЦСКА, преследующий группу лидеров.

Soccernews проведёт текстовую онлайн трансляцию матча. Начало в субботу, 3 ноября, в 16:30 по московскому времени.

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