"Динамо" - ЦСКА: анонс и прогноз московского дерби в рамках 13 тура РПЛ

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"Динамо" - ЦСКА: анонс и прогноз московского дерби в рамках 13 тура РПЛ

"Динамо" – ЦСКА

Стадион: "Арена Химки"

Начало матча: 16:30

Главный арбитр: Алексей Еськов (Москва)

3 ноября в Химках состоится второй матч 13 тура российской Премьер-лиги между двумя московскими командами – "Динамо" и ЦСКА. Встреча активно борется за статус центральной на игровой недели, однако не все считают ее круче "южного дерби" "Ростова" и "Краснодара". И дело здесь не в том, что московские противостояния сами по себе теряют статус, просто последние результаты "Динамо" говорят о небольшом кризисе этого клуба, в первую очередь атакующем. И все бы шло к обычной встрече фаворита и аутсайдера, но ЦСКА в последних турах тоже не блещет, а потому нас ожидает может и не совсем красивый, но интригующий футбол.

Московские армейцы подходят к матчу с "полицией" с оглядкой на следующий матч Лиги Чемпионов с "Ромой", который и определит дальнейшие расклады ЦСКА в этом турнире. А поскольку кадровая ситуация у Виктора Гончаренко далеко не радужная, особенно по причине травм некоторых исполнителей, к битве с "Динамо" нужно подходить с умом, но не забывать, что четыре из пяти последних встреч армейцы в конечном итоге проиграли. А прошлое поражение от "Краснодара" было особенно болезненным, и дело даже не в том, что оно отодвинуло подопечных Гончаренко на пятое место. Просто белорусский наставник допустил тактическую ошибку, выигрывая 1:0 и пропустив 2 гола за каких-то четыре минуты. В матче с "Динамо" тренерский штаб армейцев не сможет рассчитывать на помощь Васина, Макарова, Бистровича и Щенникова. Зато от недавней травмы потихоньку восстанавливается Абель Эрнандес. Но на дерби его, скорее всего, еще не будет.

У "Динамо" тоже есть точечные потери в составе, связанные с травмами Рыкова, Маркова, Козлова и Кардосо. Трое последних имеют шансы выйти на поле, но их шансы на появления оцениваются как низкие. Но это не самое главное! Ключевая задача, которую должны решить подопечные Дмитрия Хохлова в московском дерби – забитые голы. С этим у "динамовцев" полная катастрофа. В последних пяти матчах атака москвичей забила всего 1 мяч при достаточно неплохих результатах в графе "средние удары за матч" – 14,7 (4 показатель в Премьер-лиге), из которых 3,9 летят в створ. Как следствие, лишь одна победа в последних пяти матчах и 14 место таблицы, которое, однако, может трансформироваться в восьмое в случае победы и осечек главных конкурентов в лице "Арсенала", "Ахмата" и "Оренбурга".

В рамках столичного дерби между ЦСКА и "Динамо" ушли в историю уже целых 54 противостояния (начиная с момента провозглашения независимости). Как ни странно, "полиция" имеет историческое преимущество над "армией". Нынешние подопечные Дмитрия Хохлова победили в 20 матчах, в то время как у ЦСКА на 2 выигрыша меньше. Еще 16 встреч закончились вничью.

Интересные факты перед противостоянием "Динамо" и ЦСКА

ЦСКА еще не проигрывал в выездных матчах РПЛ в текущем сезоне (3 победы, 3 ничьи).

ЦСКА не проигрывает уже в 10 выездных матчах чемпионата России кряду.

В последних 5 из 7 выездных матчей в РПЛ армейцы оставляли свои ворота сухими.

В последних 7 из 8 выездных матчей ЦСКА в РПЛ было забито как минимум 3 гола.

Ориентировочные составы

"Динамо": Шунин – Хольмен, Евгеньев, Шунич, Морозов – Жоазиньо, Соу, Теттех, Рауш – Панченко – Черных.

ЦСКА: Акинфеев – Чернов, Бекао, Магнуссон – Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон – Дзагоев – Чалов

Прогноз на матч "Динамо" – ЦСКА

"Динамо" умеет сотворить сюрприз на ровном месте, обыграв "Зенит", проигрывая до этого в трех матчах кряду, однако ЦСКА обладает второй лучшей обороной в лиге, а потому шансы "Динамо" отгрузить хотя бы один гол, особенно на фоне последней официальной тренировки перед матчем сезона в Лиги Чемпионов. Так что рискнем предположить, что ЦСКА добудет минимальную победу, при чем сделает это в "сухом" стиле.

Букмекеры не столь уверенны в победе армейцев, но все же отдают предпочтение парням Гончаренко – коэффициент 2,6. Ничья котируется на уровне 2,95. Меньше всего дают на подопечных Хохлова. В случае их победы можно приумножить поставленные деньги в 3,15 раз.  

Прогноз SoccerNews: обе команды забьют – Нет.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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