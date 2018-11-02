"Динамо" - ЦСКА: где и когда смотреть московское дерби

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"Динамо" - ЦСКА: где и когда смотреть московское дерби

В матче 13-го тура чемпионата России "Динамо" в московском дерби сыграет с ЦСКА.

Поединок состоится 3 ноября в Химках на стадионе "Арена Химки". Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале "Матч Премьер".

После 12 туров ЦСКА, набрав 19 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Динамо" находится на 11-й позиции, имея в своем активе 14 очков.

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