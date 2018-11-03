"Динамо" - ЦСКА: текстовая онлайн трансляция матча

"Динамо" Москва - ЦСКА Москва

Стадион: "Арена Химки"

Арбитр: Алексей Еськов

"Динамо": Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Панченко

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

В рамках 13 тура чемпионата России московское "Динамо", занимающее место в середине турнирной таблицы, примет ЦСКА, преследующий группу лидеров.

Soccernews проведёт текстовую онлайн трансляцию матча. Начало в субботу, 3 ноября, в 16:30 по московскому времени.

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