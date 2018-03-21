"Динамо": "Деньги за Теттеха были перечислены "Леху"

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"Динамо": "Деньги за Теттеха были перечислены "Леху"
Пресс-служба "Динамо" опровергла информацию о том, что клуб не заплатил польскому "Леху" 800 тысяч евро за ганского полузащитника Абдула Теттеха.

"Деньги за трансфер Теттеха перечислены. "Лех"  был об этом уведомлен", - сообщили в "Динамо".

Напомним, что 27-летний Теттех перешел в "Динамо" в январе и пока что не провел за клуб ни одного матча.

Не пропустите: "Лех" пожаловался в ФИФА на "Динамо" из-за задолженности по трансферу Теттеха. | http://soccernews.ru

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