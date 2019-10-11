"Динамо" до сих пор не расторгло контракт с Хохловым

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"Динамо" до сих пор не расторгло контракт с Хохловым

Московской "Динамо" еще не расторгло контракт с бывшим тренером Дмитрием Хохловым, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды 5 октября. Об этом сообщает "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что на его пост может быть назначен Валерий Газзаев.

По данным источника, контракт пока не расторгнут из-за задержки выплаты компенсации. Сегодня, 11 октября, на заседании совета директоров бело-голубых решится вопрос с размером и временем выплаты компенсации.

После 12 туров РПЛ "Динамо" занимает 15 место в турнирной таблице, имея в активе 10 баллов.

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