"Динамо" договорилось о переходе хавбека сборной Швеции



Шведский полузащитник "Дженоа" Оскар Хильемарк станет игроком московского "Динамо", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист сегодня пройдет медосмотр для перехода в российский клуб. "Динамо" арендует хавбека на год за 500 тысяч евро.

27-летний Хильемарк выступает за "Дженоа" с 2017 года. Всего он провел за итальянский клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативные передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. За сборную Швеции сыграл 27 матчей и забил два гола.

Не пропустите: "Спартак" увеличил предложение по трансферу чешского опорника. | http://soccernews.ru