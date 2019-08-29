"Динамо" договорилось о переходе хавбека сборной Швеции

Теги дженоадинамо москваоскар хильемарктрансферы

"Динамо" договорилось о переходе хавбека сборной Швеции
Шведский полузащитник "Дженоа" Оскар Хильемарк станет игроком московского "Динамо", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист сегодня пройдет медосмотр для перехода в российский клуб. "Динамо" арендует хавбека на год за 500 тысяч евро.

27-летний Хильемарк выступает за "Дженоа" с 2017 года. Всего он провел за итальянский клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативные передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. За сборную Швеции сыграл 27 матчей и забил два гола.

Не пропустите: "Спартак" увеличил предложение по трансферу чешского опорника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: "Барселона" согласовала трансфер Неймара

СМИ: "Барселона" согласовала трансфер Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 1 3
2 Лацио Лацио 1 3
3 Наполи Наполи 1 3
4 Аталанта Аталанта 1 3
5 Торино Торино 1 3
6 Брешия Брешия 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Дженоа Дженоа 1 1
10 Рома Рома 1 1
11 Болонья Болонья 1 1
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
13 Фиорентина Фиорентина 1 0
14 СПАЛ СПАЛ 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Милан Милан 1 0
18 Парма Парма 1 0
19 Сампдория Сампдория 1 0
20 Лечче Лечче 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов