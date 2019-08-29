"Динамо" договорилось о переходе хавбека сборной Швеции
Шведский полузащитник "Дженоа" Оскар Хильемарк станет игроком московского "Динамо", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, футболист сегодня пройдет медосмотр для перехода в российский клуб. "Динамо" арендует хавбека на год за 500 тысяч евро.
27-летний Хильемарк выступает за "Дженоа" с 2017 года. Всего он провел за итальянский клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативные передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. За сборную Швеции сыграл 27 матчей и забил два гола.
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