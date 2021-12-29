"Динамо" договорилось о переходе Вильи
Фото: инстаграм Себастьяна Вильи/Автор неизвестен
Московское "Динамо" согласовало условия личного контракта с колумбийским полузащитником "Боки Хуниорс" Себастьяном Вильей, сообщает журналист Диего Руэда в своем твиттере.
По сведениям источника, российский клуб заплатит за футболиста 10,6 миллионов евро. Хавбек подпишет с "бело-голубыми" контракт на 4 года.
25-летний Вилья выступает за "Боку Хуниорс" с 2018 года. Всего он провел за клуб 105 матчей, забил 1 голов и отдал 15 результативных передач. За сборную Колумбии сыграл 4 матча.
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