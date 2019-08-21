"Динамо" договорилось об аренде игрока "Порту"

Форвард "Порту" Тикиньо Соарес в ближайшее время станет игроком московского "Динамо", сообщают российские СМИ.

Клубы договорились о годичной аренде бразильца за 3 миллиона евро с правом выкупа за 12 миллионов.

Ожидается, что "бело-голубые" вскоре объявят о переходе 28-летнего футболиста официально.

Тикиньо выступает за "Порту" с января 2017 года, сыграл 95 матчей, забил 46 голов и сделал 16 ассистов.

Рыночная стоимость нападающего оценивается в 12 миллионов евро.

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