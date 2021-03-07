"Динамо" дома переиграло "Тамбов"
В Москве завершился матч в рамках 21-го тура РПЛ между "Динамо" и "Тамбовом". Аутсайдер чемпионата ничего не смог противопоставить хозяевам поля и уступил со счетом 0:2. В каждом из таймов москвичи забили по голу в ворота соперников. Победа позволила "бело-голубым" подняться на 4-ю строчку в турнирной таблице, набрав 36 очков. Для гостей ничего не изменилось - они все еще замыкают список претендентов на чемпионство, имея в своем активе только 13 баллов.
"Динамо" - "Тамбов" 2:0 (1:0)
Голы: Грулев, 38 - 1:0, Моро, 90 (пенальти) - 2:0
"Динамо": Шунин, Евгеньев, Варела, Скопинцев, Лесовой (Игбоун, 81), Моро, Грулев (Тюкавин, 63), Фомин (Липовой, 80), Захарян (Каборе, 90), Шиманьски, Нойштедтер.
"Тамбов": Рыжиков, Денисов, Шахов, Кайков, Терехов (Дроздов, 75), Карапузов (Васиев, 65), Карп (Еркин, 65), Алиев, Бавин, Архипов (Герман, 77), Минаев (Климов, 65).
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