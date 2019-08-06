"Динамо" готов купить полузащитника "Лиона"

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"Динамо" готов купить полузащитника "Лиона"

"Динамо" хочет купить хавбека "Лиона" Наима Слита, передает Lequipe.

По данным издания, московский клуб пока не предпринял никаких попыток связаться с клубом или футболистом.

27-летний полузащитник выступает в сборной Туниса. за "Дижон" он выступает с 2018 года. Всего за клуб он провел 35 матчей, отметившись 3 голами. Ранее он также играл за "Лилль".

Трансферная стоимость Слита - 7 миллионов евро.

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