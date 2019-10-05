"Динамо" готовится к отставке Орещука

Спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук в ближайшее время покинет свой пост.

Сообщается, что боссы клуба утвердят отставку Орещука и приступят к поиску нового спортивного директора, который имеет европейский опыт.

Напомним, что сегодня подал в отставку наставник команды Дмитрий Хохлов.

После 12 туров "Динамо" идет в РПЛ на 15-й позиции. Также клуб уже вылетел из Кубка России на стадии 1/16 финала.

Читайте также: Кононов может возглавить московское "Динамо". | http://soccernews.ru