"Динамо" грозит трансферный запрет

Теги динамо москваконстантин рауш

"Динамо" грозит трансферный запрет

Московское "Динамо" могут серьёзно наказать из-за "дела Рауша", сообщают российские СМИ.

У столичного клуба возник спор с компанией Golden Toys LLP, которая представляет интересы защитника Константина Рауша.

"Динамо" через суд добилось снятия обязательства по выплате агентского вознаграждения в размере 750 тысяч евро. 

Однако субъектам футбола, согласно существующему регламенту, запрещено выносить споры на рассмотрение государственных судов.

За такое нарушение "бело-голубым" могут запретить регистрацию новичков в течение одного или двух трансферных окон.

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