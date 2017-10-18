"Динамо" хочет арендовать Касаева

Московское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику "Локомотива" Алану Касаеву, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, "бело-голубые" намерены арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Трансфер вполне может состояться, так как хавбек практически не получает игровую практику в "Локо".

В этом сезоне 31-летний Касаев провел за "Локомотив" всего 2 матча, в сумме отыграв 56 минут.

Стоит отметить, что Касаев ранее уже играл за "Динамо" в сезоне 2013/14.

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