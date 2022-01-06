"Динамо" хочет купить аргентинского защитника

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"Динамо" хочет купить аргентинского защитника

Фото твиттер Николаса Фернандеса Меркау

Московское "Динамо" заинтересовано в трансфере левого защитника "Сан Лоренцо" Николаса Фернандеса Меркау, сообщает Refuerzos CASLA.

По информации источника, 21-летнего футболиста готовы продать только в случае поступления очень выгодного предложения.

Рыночная стоимость аргентинского фулбека оценивается в 1 миллион евро.

Меркау является воспитанником "Сан Лоренцо", за главную команду он сыграл 23 матча и забил 2 гола.

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