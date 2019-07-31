"Динамо" хочет купить форварда "Нанта"

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"Динамо" хочет купить форварда "Нанта"

Нападающий "Нанта" Калифа Кулибали привлёк внимание московского "Динамо", сообщают российские СМИ.

"Бело-голубые" намерены купить 27-летнего малийца до закрытия летнего трансферного окна.

В прошлом сезоне Кулибали сыграл за "Нант" 39 матчей, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.

Контракт игрока с французским клубом рассчитан до июня 2022 года. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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