"Динамо" хочет купить игрока "Порту"
"Динамо" хочет купить нападающего "Порту" Тикиньо Соаресе. Об этом сообщает "Чемпионат".
28-летний игрок дебютировал в роли футболиста в 2009 году в составе клуба "Америка". Также бразилец играл в "Насьонале" на правах аренды, "Витории" и "Порту".
В минувшем сезоне Тикиньо участвовал в 28 матчах, отметившись 15 голами.
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|М
|О
|1
|Бенфика
|1
|3
|2
|Брага
|1
|3
|3
|ФК Фамаликао
|1
|3
|4
|Боавишта
|1
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|Жил Висенте
|1
|3
|6
|Маритиму
|1
|1
|7
|Спортинг Лиссабон
|1
|1
|8
|Белененсиш
|1
|1
|9
|Портимоненсе
|1
|1
|10
|КД Тондела
|1
|1
|11
|Витория Сетубал
|1
|1
|12
|Рио Аве
|0
|0
|13
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|14
|Дешпортиво Авеш
|1
|0
|15
|Порту
|1
|0
|16
|Морейренсе ФК
|1
|0
|17
|Санта-Клара
|1
|0
|18
|Пасуш де Феррейра
|1
|0