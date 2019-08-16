"Динамо" хочет купить игрока "Порту"

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"Динамо" хочет купить игрока "Порту"

"Динамо" хочет купить нападающего "Порту" Тикиньо Соаресе. Об этом сообщает "Чемпионат".

28-летний игрок дебютировал в роли футболиста в 2009 году в составе клуба "Америка". Также бразилец играл в "Насьонале" на правах аренды, "Витории" и "Порту".

В минувшем сезоне Тикиньо участвовал в 28 матчах, отметившись 15 голами.

А еще: БАТЭ и "Заря" вышли в плей-офф раунд Лиги Европы, "Динамо" Тбилиси и "Нефтчи" вылетели| http://soccernews.ru
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