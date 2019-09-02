"Динамо" хочет купить игрока "Севильи"
Стало известно, какого нападающего Испании хочет купить "Динамо". Об этом сообщает Нобель Арустамян.
По данным источника, московский клуб нацелился на игрока "Севильи" Мунаса Даббура, который должен был перейти в ЦСКА.
Футболист выступает в "Севилье" с зимы 2019 года, вторую половину сезона он провел в аренде в "Ред Булл Зальцбург". За испанский клуб он не сыграл ни одного матча.
"Динамо" в турнирной таблице РПЛ занимает 11 место после 8 туров.
А еще: Игрок "Дженоа" Хильемарк перешел в московское "Динамо"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0