"Динамо" хочет купить нападающего "Интера"



Московское "Динамо" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Интера" Габриэлу Барбозе, сообщает FCIN.

По сведениям издания, российский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро, а также еще определенную сумму в виде бонусов. "Интер" настаивает на сумме порядка 18-20 миллионов евро. В данный момент стороны ведут переговоры.

Барбоза перешел в "Интер" из "Сантоса" в 2016 году за 29,5 миллионов евро. На данный момент он провел за итальянский клуб 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. С лета 2017 года форвард регулярно отдается в аренду. За этот период он поиграл за "Бенфику", "Сантос" и "Фламенго". Его контракт с "Интером" рассчитан до 2022 года.

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