"Динамо" хочет купить нападающего "Интера"

Теги динамо москваинтер милангабриэл барбозатрансферы

"Динамо" хочет купить нападающего "Интера"
Московское "Динамо" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Интера" Габриэлу Барбозе, сообщает FCIN.

По сведениям издания, российский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро, а также еще определенную сумму в виде бонусов. "Интер" настаивает на сумме порядка 18-20 миллионов евро. В данный момент стороны ведут переговоры.

Барбоза перешел в "Интер" из "Сантоса" в 2016 году за 29,5 миллионов евро. На данный момент он провел за итальянский клуб 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. С лета 2017 года форвард регулярно отдается в аренду. За этот период он поиграл за "Бенфику", "Сантос" и "Фламенго". Его контракт с "Интером" рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: "Динамо" хочет купить форварда "Нанта". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

На матче "Зенит" - "Краснодар" будет использован VAR

На матче "Зенит" - "Краснодар" будет использован VAR

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов