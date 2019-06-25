"Динамо" хочет отдать 21-летнего Терехова в аренду

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"Динамо" хочет отдать 21-летнего Терехова в аренду

Полузащитник "Динамо" Антон Терехов остался в Москве и не отправился вместе с командой на сбор в Австрию. Об этом сообщается в твиттере клуба.

Московский клуб планирует отдать 21-летнего игрока в аренду.

Также сообщалось, что польский полузащитник Себастьян Шиманьски прилетит в Австрию к команде.

В минувшем сезоне Терехов участвовал в 3 матчах за "Динамо", но не забил ни одного гола.

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