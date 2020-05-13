"Динамо" хочет подписать двух воспитанников "Енисея"

Два воспитанника "Енисея" могут продолжить карьеру в московском "Динамо".

Как сообщает "Чемпионат", речь идет о Матвее Ужгине и Никите Раздорских. Отметим, что оба 19-летних футболиста являются свободными агентами.

Игроки дебютировали за "Енисей" в 2019 году, однако были вынуждены покинуть клуб из-за сокращения бюджета клуба.

После 22 туров "Динамо" идет в РПЛ на шестой позиции.

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