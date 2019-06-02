"Динамо" хочет подписать Паршивлюка

Экс-защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк попал в сферу интересов московского "Динамо".

Сообщается, что "Динамо" желает подписать 30-летнего игрока, у которого ранее истек срок контракта с "Ростовом".

В минувшем сезоне на счету Паршивлюка один забитый мяч и один ассист в 26 играх.

Напомним, что "Динамо" завершило сезон на 12-м месте.

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