"Динамо" хочет продлить контракт с Луческу
Фото: Евроспорт/Автор неизвестен
Руководство киевского "Динамо" хочет продлить контракт с главным тренером команды Мирчей Луческу, сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.
Нынешний контракт специалиста истекает летом 2022 года. "Динамо" хочет продлить соглашение до 2023-го года.
Под руководством 75-летнего специалиста киевляне в текущем сезоне выиграли чемпионат Украины и дошли до 1/8 финала Лиги Европы. В финале Кубка Украины "Динамо" сыграет против "Зари".
Также не пропустите: Гарсия переходит в "Барсу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
Финал ЛЧ пройдет в Порту
-
Барриоса хотят подписать клубы из Италии и Англии
-
Тухель оценил работу Лэмпарда в "Челси"
-
Ещенко дал эмоциональный комментарий после победы над "Химками"
-
"Динамо" хочет продлить контракт с Луческу
-
Гарсия переходит в "Барсу"
-
Черчесов объяснил, почему Смолов не включен в заявку на Евро
-
Черчесов дал оценку сезону Миранчука в "Аталанте"
-
Филатов высказался по поводу заявки сборной России на Евро
-
Аршавин высказался по поводу Суперлиги
-
"Атлетик" интересуется Одриосолой
-
Кокорин в заявке "Фиорентины" на матч с "Кальяри"
-
Ляпорт будет играть за сборную Испании
-
Магнуссон улетел в Исландию на реабилитацию
-
Мартинес хочет продлить контракт с "Интером"
-
Верратти и Курзава выбыли до конца сезона
-
Стал известен новый тренер "Кельна"
-
Буффон уходит из "Ювентуса"
-
У "Реала" еще одна травма
-
Маркиньос прокомментировал ничью с "Ренном"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13