"Динамо" хочет продлить контракт с Луческу

Теги уплдинамо киевмирча луческу

"Динамо" хочет продлить контракт с ЛуческуФото: Евроспорт/Автор неизвестен

Руководство киевского "Динамо" хочет продлить контракт с главным тренером команды Мирчей Луческу, сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

Нынешний контракт специалиста истекает летом 2022 года. "Динамо" хочет продлить соглашение до 2023-го года.

Под руководством 75-летнего специалиста киевляне в текущем сезоне выиграли чемпионат Украины и дошли до 1/8 финала Лиги Европы. В финале Кубка Украины "Динамо" сыграет против "Зари".

Также не пропустите: Гарсия переходит в "Барсу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Финал ЛЧ пройдет в Порту

Финал ЛЧ пройдет в Порту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов