"Динамо" хочет продлить контракт с Луческу

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Руководство киевского "Динамо" хочет продлить контракт с главным тренером команды Мирчей Луческу, сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

Нынешний контракт специалиста истекает летом 2022 года. "Динамо" хочет продлить соглашение до 2023-го года.

Под руководством 75-летнего специалиста киевляне в текущем сезоне выиграли чемпионат Украины и дошли до 1/8 финала Лиги Европы. В финале Кубка Украины "Динамо" сыграет против "Зари".

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