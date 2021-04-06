"Динамо" хочет продлить контракт с молодым талантом
Фото: Твиттер @premierliga
Московское "Динамо" планирует надолго оставить у себя 18-летнего форварда Константина Тюкавина, сообщает "СЭ".
По информации издания, руководство клуба ведет переговоры о продлении соглашения с игроком молодежной сборной России. Текущий контракт футболиста истекает летом 2022 года.
В сезоне 2020/2021 молодой талант выходил на поле в составе "бело-голубых" в 10 матчах. На его счету 4 забитых мяча и 1 результативная передача. Кроме того, в активе нападающего три матча на Молодежном Чемпионате Европы.
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