"Динамо" хочет усилить атаку игроком сборной Греции
Московское "Динамо" ведёт переговоры о трансфере нападающего "Штутгарта" Анастасиоса Дониса.
Как сообщают российские СМИ, "бело-голубые" пытаются сбить цену на игрока сборной Греции, которого оценили в 15 миллионов евро.
22-летний форвард выступает за "швабов" с 2017 года, сыграл 46 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.
Контракт Дониса с "Штутгартом" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.
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