"Динамо" хочет усилиться защитником "Байера"

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"Динамо" хочет усилиться защитником "Байера"

Фото Maxppp

Московское "Динамо" нацелилось на центрального защитника "Байера" Александара Драговича, пишет журналист Sky Sport Deutschland Макс Билефельд.

По его информации, "бело-голубые" уже провели переговоры с 30-летним футболистом и сделали ему конкретное предложение.

Конкуренцию российскому клубу в гонке за Драговичем намерены составить "Кёльн" и "Црвена Звезда".

Грядущим летом австриец станет свободным агентом, поэтому сможет присоединиться к новой команде бесплатно.

В текущем сезоне Драгович сыграл за "Байер" 26 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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