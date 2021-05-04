"Динамо" хочет усилиться защитником "Байера"
Фото Maxppp
Московское "Динамо" нацелилось на центрального защитника "Байера" Александара Драговича, пишет журналист Sky Sport Deutschland Макс Билефельд.
По его информации, "бело-голубые" уже провели переговоры с 30-летним футболистом и сделали ему конкретное предложение.
Конкуренцию российскому клубу в гонке за Драговичем намерены составить "Кёльн" и "Црвена Звезда".
Грядущим летом австриец станет свободным агентом, поэтому сможет присоединиться к новой команде бесплатно.
В текущем сезоне Драгович сыграл за "Байер" 26 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Локомотив", "Динамо" и "Рубин" претендуют на двух игроков "Крыльев Советов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Клубы РПЛ против включения "Оренбурга" в лигу
-
Видео с Дзюбой в костюме Дэдпула набрало несколько миллионов просмотров
-
Глейзеры не продадут "МЮ"
-
Фонсека не хочет работать в России
-
Анри назвал игрока, которого боялись в "Арсенале"
-
"Аталанта" поздравила Малиновского на украинском языке
-
"Реал" опубликовал заявку на ответный полуфинал ЛЧ с "Челси"
-
Дзюба поздравил Слуцкого с днём рождения, назвав его "пупсиком"
-
"Динамо" хочет усилиться защитником "Байера"
-
Официально: Фонсека покидает "Рому"
-
Малком - лучший игрок сезона в РПЛ по версии CIES
-
Лечение колена Ансу Фати не даёт результата
-
"Локомотив", "Динамо" и "Рубин" претендуют на двух игроков "Крыльев Советов"
-
Официально: УЕФА расширил заявку сборных на Евро-2020
-
Жирков летом покинет "Зенит"
-
"Рубин" поздравил Слуцкого с юбилеем
-
Депай ищет дом в Барселоне
-
"Манчестер Сити" одной ногой в финале ЛЧ, но ПСЖ имеет козыри, чтобы опередить "горожан": чего ожидать от ответного полуфинала?
-
Тедеско прокомментировал досрочное чемпионство "Зенита"
-
Мбаппе остаётся приоритетом "Реала" на лето
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20