"Динамо" и "Ахмат" расписали безголевую ничью

В рамках 26-го тура РПЛ "Динамо" сыграло вничью с "Ахматом". Таким образом, "Ахмат" поднялся на восьмое место, а "Динамо" так и осталось на 12-м.

"Динамо" - "Ахмат" 0:0

"Динамо": Шунин, Шуньич, Морозов, Козлов, Евгеньев, Юсупов, Мигел Кардозу, Жоаозиньо (Грулев, 62), Тетте, Луценко (Черных, 77), Марков (Панченко, 59).

"Ахмат": Городов, Мохаммади, Уциев, Семенов, Нижич, Раванелли (Роши, 85), Исмаэл, Иванов, Шиманьски, Плиев, Балай (Мбенг, 80).

Предупреждения: Тетте (12), Юсупов (54), Марков (56), Луценко (59).

Читайте также: "Анжи" сыграл вничью с "Ростовом". | http://soccernews.ru