"Динамо" и "Ахмат" расписали безголевую ничью

Теги динамо москваахмат

"Динамо" и "Ахмат" расписали безголевую ничью

В рамках 26-го тура РПЛ "Динамо" сыграло вничью с "Ахматом". Таким образом, "Ахмат" поднялся на восьмое место, а "Динамо" так и осталось на 12-м.

"Динамо" - "Ахмат" 0:0

"Динамо": Шунин, Шуньич, Морозов, Козлов, Евгеньев, Юсупов, Мигел Кардозу, Жоаозиньо (Грулев, 62), Тетте, Луценко (Черных, 77), Марков (Панченко, 59).

"Ахмат": Городов, Мохаммади, Уциев, Семенов, Нижич, Раванелли (Роши, 85), Исмаэл, Иванов, Шиманьски, Плиев, Балай (Мбенг, 80).

Предупреждения: Тетте (12), Юсупов (54), Марков (56), Луценко (59).   

Читайте также: "Анжи" сыграл вничью с "Ростовом". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" - "Леванте": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры

"Барселона" - "Леванте": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 25 54
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 25 46
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 25 44
4 Краснодар Краснодар 25 43
5 Спартак Москва Спартак Москва 25 39
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 25 38
7 Ростов Ростов 26 36
8 Оренбург Оренбург 25 35
9 Ахмат Ахмат 26 35
10 Урал Урал 25 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 26 29
13 Крылья Советов Крылья Советов 25 27
14 Уфа Уфа 25 22
15 Анжи Анжи 26 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов