"Динамо" и "Ахмат" расписали безголевую ничью
В рамках 26-го тура РПЛ "Динамо" сыграло вничью с "Ахматом". Таким образом, "Ахмат" поднялся на восьмое место, а "Динамо" так и осталось на 12-м.
"Динамо" - "Ахмат" 0:0
"Динамо": Шунин, Шуньич, Морозов, Козлов, Евгеньев, Юсупов, Мигел Кардозу, Жоаозиньо (Грулев, 62), Тетте, Луценко (Черных, 77), Марков (Панченко, 59).
"Ахмат": Городов, Мохаммади, Уциев, Семенов, Нижич, Раванелли (Роши, 85), Исмаэл, Иванов, Шиманьски, Плиев, Балай (Мбенг, 80).
Предупреждения: Тетте (12), Юсупов (54), Марков (56), Луценко (59).
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|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|ЦСКА Москва
|25
|44
|4
|Краснодар
|25
|43
|5
|Спартак Москва
|25
|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Ростов
|26
|36
|8
|Оренбург
|25
|35
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|25
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|25
|27
|14
|Уфа
|25
|22
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|25
|16