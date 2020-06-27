"Динамо" и ЦСКА завершили дерби безголевой ничьей

В рамках 24-го тура РПЛ "Динамо" сыграл вничью с ЦСКА.

Таким образом, "Динамо" поднялось на седьмое место, а ЦСКА остался на пятом.

"Динамо" - ЦСКА 0:0

"Динамо": Шунин, Скопинцев (Плиев, 84), Морозов, Рыков, Ордец, Карапузов (Рауш, 58), Нойштедтер, Жоаозиньо (Комличенко, 71), Юсупов, Игбоун (Хильемарк, 85), Панченко (Филипп, 58).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Набабкин, Сигурдссон (Бийол, 77), Обляков, Марадишвили, Влашич, Щенников, Чалов (Кучаев, 73).

Удаление: Бийол (90).

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