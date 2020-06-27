"Динамо" и ЦСКА завершили дерби безголевой ничьей
В рамках 24-го тура РПЛ "Динамо" сыграл вничью с ЦСКА.
Таким образом, "Динамо" поднялось на седьмое место, а ЦСКА остался на пятом.
"Динамо" - ЦСКА 0:0
"Динамо": Шунин, Скопинцев (Плиев, 84), Морозов, Рыков, Ордец, Карапузов (Рауш, 58), Нойштедтер, Жоаозиньо (Комличенко, 71), Юсупов, Игбоун (Хильемарк, 85), Панченко (Филипп, 58).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Набабкин, Сигурдссон (Бийол, 77), Обляков, Марадишвили, Влашич, Щенников, Чалов (Кучаев, 73).
Удаление: Бийол (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22