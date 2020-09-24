"Динамо" и еще один московский клуб нацелились на хавбека "Штутгарта"

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"Динамо" и еще один московский клуб нацелились на хавбека "Штутгарта"

Хавбек "Штутгарта" Эрик Томми может перебраться в Россию.

Как сообщает Kicker, в услугах 26-летнего немца заинтересовано "Динамо" и еще один московский клуб, чье название не уточняется.

"Штутгарт" не будет рассматривать предложения с арендой. Клуб хочет продать игрока за 4-5 миллиона евро.

Отмечается, что Томми может получить российский паспорт, так как имеет казахстанские корни и еще не был заигран за молодежную и основную сборные Германии.

В прошлом сезоне Томми находился в аренде в "Фортуне", где провел 37 игр, в которых отметился 6 голами и 6 ассистами.

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