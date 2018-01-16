"Динамо" и "Кельн" договорились о трансфере Рауша

Московское "Динамо" и "Кельн" договорились о трансфере защитника Константина Рауша.

27-летний футболист надеется, что в России он получит место в стартовом составе, благодаря чему получит вызов в сборную на ЧМ-2018.

По информации источника, за Рауша "Динамо" заплатит порядка двух миллионов евро.

Напомним, что в составе сборной России Рауш провел четыре встречи.

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