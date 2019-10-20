"Динамо" и "Краснодар" обменялись голами в матче РПЛ

"Динамо" и "Краснодар" обменялись голами в матче 13-го тура РПЛ.

"Динамо" - "Краснодар" - 1:1 (1:1)

Голы: Морозов, 3 - 1:0, Мартынович, 35 - 1:1.

"Динамо": Шунин, Ордец, Рыков (Евгеньев, 78), Плиев, Морозов, Каборе, Нойштедтер, Панченко (Хильемарк, 57), Шиманьски (Кардозу, 82), Рауш, Игбун.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Вилена, Олссон (Камболов, 72), Ари, Сулейманов, Берг (Уткин, 76), Намли (Фернандеш, 66)

"Динамо" не может победить в шестом матче подряд. Бело-голубые занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 27 очками располагается на 3 месте.

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