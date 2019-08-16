"Динамо" и "Краснодар" отказались от услуг Балотелли

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"Динамо" и "Краснодар" отказались от услуг Балотелли

Агенты форварда Марио Балотелли предлагали услуги футболиста московскому "Динамо" и "Краснодару".

Сообщается, что Балотелли рассчитывал получать в России 5 миллионов евро за сезон. Кроме того, 5 миллионов евро комиссии за трансфер игрока хотел получить его агент Мино Райола.

Отмечается, что "Динамо" и "Краснодар" отказались от подписания итальянца.

Напомним, что этим летом Балотелли покинул "Марсель" и в настоящее время является свободным агентом.

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