"Динамо" и "Крылья Советов" побеждают в товарищеских матчах

В рамках подготовки к весенней части сезона состоялись два товарищеских матча с участием российских команд. Московское "Динамо" взяло верх над казахстанским "Иртышом", а самарские "Крылья Советов" обыграли датский "Колдинг".

"Динамо" (Москва, Россия) - "Иртыш" (Павлодар, Казахстан) - 2:0

Голы: Панченко, 38 - 1:0, Грулев, 52 - 2:0.

"Динамо": Лещук, Рыков (Глущенков, 60), Рауш, Липовой, Калачев, Соу, Грулев, Кардозу, Москвичев (Панин, 70), Слепов (Демьянов, 70), Панченко.



"Крылья Советов" (Самара, Россия) - "Колдинг" (Дания) - 2:1

Голы: Ткачук, 6 - 1:0, Зиньковский, 60 - 2:0, Йенсен, 70 - 2:1.

"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Полуяхтов, Карпов, Тигиев (Зотов, 46), Ткачук, Тимофеев, Мияйлович (Киселев, 65), Зиньковский, Яковлев, Вучичевич.

Не пропустите: Кто-то назовёт это жополизством: Тарасов мощно высказался о футболке с Путиным в 2016 году. | http://soccernews.ru