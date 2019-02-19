"Динамо" и "Крылья Советов" побеждают в товарищеских матчах
В рамках подготовки к весенней части сезона состоялись два товарищеских матча с участием российских команд. Московское "Динамо" взяло верх над казахстанским "Иртышом", а самарские "Крылья Советов" обыграли датский "Колдинг".
"Динамо" (Москва, Россия) - "Иртыш" (Павлодар, Казахстан) - 2:0
Голы: Панченко, 38 - 1:0, Грулев, 52 - 2:0.
"Динамо": Лещук, Рыков (Глущенков, 60), Рауш, Липовой, Калачев, Соу, Грулев, Кардозу, Москвичев (Панин, 70), Слепов (Демьянов, 70), Панченко.
"Крылья Советов" (Самара, Россия) - "Колдинг" (Дания) - 2:1
Голы: Ткачук, 6 - 1:0, Зиньковский, 60 - 2:0, Йенсен, 70 - 2:1.
"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Полуяхтов, Карпов, Тигиев (Зотов, 46), Ткачук, Тимофеев, Мияйлович (Киселев, 65), Зиньковский, Яковлев, Вучичевич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10