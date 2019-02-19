"Динамо" и "Крылья Советов" побеждают в товарищеских матчах

Теги динамо москвакрылья советовиртышколдинг

"Динамо" и "Крылья Советов" побеждают в товарищеских матчах

В рамках подготовки к весенней части сезона состоялись два товарищеских матча с участием российских команд. Московское "Динамо" взяло верх над казахстанским "Иртышом", а самарские "Крылья Советов" обыграли датский "Колдинг".

"Динамо" (Москва, Россия) - "Иртыш" (Павлодар, Казахстан) - 2:0

Голы: Панченко, 38 - 1:0, Грулев, 52 - 2:0. 

"Динамо": Лещук, Рыков (Глущенков, 60), Рауш, Липовой, Калачев, Соу, Грулев, Кардозу, Москвичев (Панин, 70), Слепов (Демьянов, 70), Панченко.


"Крылья Советов" (Самара, Россия) - "Колдинг" (Дания) - 2:1

Голы: Ткачук, 6 - 1:0, Зиньковский, 60 - 2:0, Йенсен, 70 - 2:1. 

"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Полуяхтов, Карпов, Тигиев (Зотов, 46), Ткачук, Тимофеев, Мияйлович (Киселев, 65), Зиньковский, Яковлев, Вучичевич.

Не пропустите: Кто-то назовёт это жополизством: Тарасов мощно высказался о футболке с Путиным в 2016 году. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Джанаев потребовал у "Рубина" крупную сумму

СМИ: Джанаев потребовал у "Рубина" крупную сумму

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов