"Динамо" и "Локомотив" сыграли вничью в товарищеском матче

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"Динамо" и "Локомотив" сыграли вничью в товарищеском матче

"Динамо" и "Локомотив" сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча проходила в закрытом режиме на стадионе "Черкизово".

В матче отметились Кирилл Панченко и Владимир Рыков.

Стоит отметить, что для нового главного тренера "Локо" Марко Николича эта игра была первой под руководством команды.

Сезон РПЛ возобновится 19 июня. 

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