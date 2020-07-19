"Динамо" и "Локомотив" вступили в борьбу за Александра Кокорина

Московские "Динамо" и "Локомотив" проявляют интерес к нападающему "Зенита" Александру Кокорину, который выступает за "Сочи" на правах аренды.

"У Кокорина есть на руках солидное, сочное предложение от "Сочи". Его хотят очень много клубов РПЛ, в их числе есть "Локомотив" и "Динамо". "Зенит" тоже рассчитывает на Кокорина. Вопрос в том, кто сделает более выгодное предложение. Игрок сейчас суперраскручен и супержеланная фигура", – сообщил журналист Дмитрий Симонов.

Напомним, что форвард станет летом свободным агентом. Таким образом, он сможет перебраться в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Сочи" 10 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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