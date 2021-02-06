"Динамо" и "Ростов" определили игроков, которые могут уйти в аренду в "Тамбов"
В ближайшее время состав "Тамбова" могут пополнить два полузащитника, сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, "Динамо" готово отпустить в аренду Владислава Карапузова, а "Ростов" - Александра Саплинова.
Напомним, что клубы РПЛ договорились помочь "Тамбову", который оказался на грани банкротства, отправив туда своих футболистов на временной основе.
В текущем сезоне Карапузов провёл за "Динамо" 5 игр, а Саплинов сыграл 2 матча, будучи в аренде в "Роторе".
Не пропустите: "Тамбов" доиграет сезон в РПЛ. | http://soccernews.ru
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