"Динамо" и "Ростов" определили игроков, которые могут уйти в аренду в "Тамбов"

В ближайшее время состав "Тамбова" могут пополнить два полузащитника, сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, "Динамо" готово отпустить в аренду Владислава Карапузова, а "Ростов" - Александра Саплинова.

Напомним, что клубы РПЛ договорились помочь "Тамбову", который оказался на грани банкротства, отправив туда своих футболистов на временной основе.

В текущем сезоне Карапузов провёл за "Динамо" 5 игр, а Саплинов сыграл 2 матча, будучи в аренде в "Роторе".

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