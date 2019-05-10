"Динамо" и "Ростов" разошлись миром в матче 28-го тура РПЛ

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"Динамо" и "Ростов" разошлись миром в матче 28-го тура РПЛ

"Динамо" сыграло вничью с "Ростовом" (0:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

"Динамо" (Москва) - "Ростов" - 0:0

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Кардозу, Юсупов, Тетте, Панченко (Марков, 68), Жоаузинью (Грулев, 60), Луценко.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк (Плиев, 21), Новосельцев, Сигурдссон, Гацкан, Мевля (Шомуродов, 71), Ионов, Норманн, Щадин, Сигурдарсон, Зуев (Калачев, 46).

 "Ростов", набрав 38 баллов, занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ, "Динамо" с 31 очком идет на 12 строчке.

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