"Динамо" и "Ростов" узнали потенциальных соперников в 3-м раунде квалификации Лиги Европы
В УЕФА провели жеребьевку 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Московское "Динамо" на данной стадии может встретиться с победителем пары "Теута" (Албания) - "Гранада" (Испания). Впрочем, для этого бело-голубым сначала нужно победить тбилисский "Локомотив" во 2-м раунде.
"Ростов" в 3-м раунде встретится с победителем пары "Кайрат" (Казахстан) – "Маккаби" Хайфа (Израиль)/"Железничар" (Босния).
Не пропустите: Определились возможные соперники "Краснодара" по раунду плей-офф квалификации Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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