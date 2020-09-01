"Динамо" и "Ростов" узнали потенциальных соперников в 3-м раунде квалификации Лиги Европы

В УЕФА провели жеребьевку 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Московское "Динамо" на данной стадии может встретиться с победителем пары "Теута" (Албания) - "Гранада" (Испания). Впрочем, для этого бело-голубым сначала нужно победить тбилисский "Локомотив" во 2-м раунде.

"Ростов" в 3-м раунде встретится с победителем пары "Кайрат" (Казахстан) – "Маккаби" Хайфа (Израиль)/"Железничар" (Босния).

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