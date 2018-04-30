"Динамо" и "Рубин" поделил очки

В рамках 28-го тура РФПЛ московское "Динамо" на своем поле сыграло в сухую ничью с казанским "Рубином".

"Динамо" - "Рубин" - 0:0

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Рыков (Панченко, 61), Хольмен, Соснин, Теттех, Черных (Темников, 59), Ташаев, Рауш, Луценко (Марков, 46).

"Рубин": Джанаев, Кузьмин, Камболов, Гранат, Навас, Кудряшов, Коновалов (Могилевец, 61), Подберезкин (Жемалетдинов, 78), Нобоа, Попов, Азмун.

Напомним, ранее "Уфа" обыграла "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru